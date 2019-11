Morto l'arrampicatore Brad Godbright: è precipitato per 200 metri durante una scalata

L'arrampicatore americano Brad Godbright è morto all'età di 31 anni durante una scalta in Messico. A darne notizia sono i media locali. Godbright sarebbe caduto mentre scalava il Sendero Luminoso, una via del complesso montuoso Portero Chico. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni pare che il 31enne sia precipitato per ben 200 metri. Alcuni testimoni, riporta il magazine specializzato Rock and Ice, hanno assistito alla scene e sono riusciti a soccorrere il partner di Godbright, il 26enne Aiden Jacobson, che è uscito illeso dall'incidente.

