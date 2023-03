Nove morti nello scontro fra elicotteri Blackhawk della 101a Divisione aviotrasportata: l'incidente nella notte

Nove morti fra soldati e piloti nello scontro notturno fra due elicotteri militari HH60 Blackhawk nel Kentucky, nella contea di Trigg, durante una missione di addestramento di routine. Lo ha detto alla Bbc un portavoce della base militare di Fort Campbell. Il governatore dello Stato Andy Beshear ha detto che, secondo le prime informazioni, almeno 9 persone potrebbero essere morte nell'incidente. Si tratta di due velivoli della leggendaria 101a divisione aviotrasportata.

I notiziari locali riferiscono che l'incidente è avvenuto intorno alle 21.35 ora locale. In una dichiarazione alla Bbc, un portavoce della base militare di Fort Campbell ha affermato che i due velivoli si sono schiantati durante «una missione di addestramento di routine». «Lo stato dei membri dell'equipaggio è sconosciuto in questo momento», ha riferito. «Il comando è attualmente concentrato sulla cura dei militari e l'assistenza alle loro famiglie».

⚡️#BREAKING US Army: At approximately 10 p.m Wednesday, two 101st airborne division HH60 Blackhawk helicopters collided in Trigg county, Kentucky. pic.twitter.com/N2cFxcLsun

— War Monitor (@WarMonitors) March 30, 2023