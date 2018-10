Madre e figlio morti morti durante una sparatoria in Germania: feriti anche due poliziotti

Madre e figlio morti e due poliziotti feriti in Germania. E' accaduto furante una sparatoria nel corso di un'operazione di polizia a Kircheim, un paesino nel sud della Germania, sulla via del vino, nel Nord Reno-Vestfalia. Lo riferiscono i media tedeschi.



L'identità delle due vittime nella sparatoria di stamane a Kirchheim, nel sud della Germania, non è stata ancora resa nota. Non è ancora chiara al momento la dinamica della sparatoria, secondo quanto riferiscono le forze di polizia del luogo, via twitter.



«Non c'è più alcun pericolo» si dice nel comunicato della polizia della Pfalz. Secondo una testata locale, una donna ha chiamato la polizia perché il figlio avrebbe perso le staffe e all'arrivo della polizia il giovane avrebbe aperto il fuoco. Madre e figlio hanno perso la vita. Lo riporta la SWR, citando la polizia e la procura di Stato di Frankenthal. Le indagini sono ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA