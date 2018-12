Muore in moto mentre va dall'uomo conosciuto in chat: lui l'abbandona in mezzo alla strada

Ultimo aggiornamento: 13 Dicembre, 09:38

e va all'. Ma a casa non tornerà mai.è stata trovata morta al centro dell'autostrada, il suo corpo è stato ripetutamente colpito dalle auto in transito nella notte. Era salita in sella alla moto dell'uomo fino a quel giorno sconosciuto, ci era andata a cena e poi, al rientro, è caduta ed è stataLEGGI ANCHEQuesto è quanto denuncia la famiglia di questa. Ad avvalorare questa tesi la testimonianza di alcuni passanti che avrebbero visto l'uomo vicino alla moto sul ciglio della strada andarsene lasciando lì distesa.Il dramma si è consumato in piena notte sulla Interstate 95 a Pompano Beach, West Palm Beach, in Florida. Il rapporto della polizia dice che il suo corpo si trovava nella corsia centrale quando è stata colpita da numerosi veicoli in transito. Jennufer è stata dichiarata morta sulla scena. «Non sappiamo come qualcuno possa fare qualcosa del genere», dichiara la zia Amy Gamber. «Era circondata da una grande famiglia che la amava così tanto. Stiamo ancora cercando di elaborare quanto sia avvenuto».Sulla morte di Jennifer la polizia locale ha aperto un'indagine per omicidio stradale, ma non si hanno ancora indizi sull'identità dell'uomo e su dove abbiano passato la serata.