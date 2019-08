Morta Jessi Combs in un incidente: provava a migliorare record con auto a reazione

Tragedia negli Stati Uniti. La pilota automobilistica Jessi Combs, 39 anni, considerata 'la donna più veloce del mondo su quattro ruote' dopo aver stabilito un record di 640 km/h nel 2013, è morta in un incidente mentre tentava di migliorare il suo record. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea di Harney, Oregon, dove la donna stava provando una vettura dotata di un motore a reazione, poi schiantatasi nel deserto di Alvord.

«Le cause dell'incidente restano sconosciute e sono oggetto ora di una inchiesta», ha riferito lo sceriffo. La donna, nota anche come ospite di diverse trasmissioni tv negli Usa, aveva ripreso a guidare la sua auto a reazione nell'ottobre del 2018 per migliorare il suo record, che non era stata convalidato ufficialmente per un problema meccanico. Meccanico esperto, Jessi Combs aveva come obiettivo quello di battere anche il primato della 'donna più veloce del mondo', stabilito nel 1976 dalla stuntwoman americana Kitty O'Neil, che nello stesso deserto d'Alvord aveva superato gli 825 km/h di media, a bordo di una vettura a tre ruote.



After getting into an accident in southeast Oregon, professional racer and TV personality Jessi Combs has passed away. 💔https://t.co/wbz1Wh6EpL pic.twitter.com/bCKiaX61r6 — E! News (@enews) August 28, 2019

