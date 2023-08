Beve quattro bottiglie in 20 minuti, donna muore per intossicazione da acqua: Ashley aveva 35 anni

Si può morire per aver bevuto troppa acqua? E' quello che è successo ad Ashley Summers, 35 anni, una madre di due figli dell'Indiana morta per intossicazione da acqua, una rara conseguenza del bere troppa acqua troppo velocemente.

Cosa è successo

La donna era a Lake Freeman con suo marito e le due figlie durante il fine settimana del 4 luglio quando ha iniziato a sentirsi gravemente disidratata. «Qualcuno ha detto che ha bevuto quattro bottiglie d'acqua in 20 minuti», ha raccontato suo fratello Devon Miller.

«Mia sorella, Holly, mi ha chiamato e mi ha detto Ashley è in ospedale. Ha un gonfiore al cervello, non sanno cosa lo sta causando, non sanno cosa possono fare per farlo scendere e non ha un bell'aspetto». Dopo essere tornata dal viaggio, Summers è svenuta nel suo garage prima di essere portata all'IU Health Arnett Hospital. Non ha mai ripreso conoscenza e i medici hanno detto alla sua famiglia che era morta per intossicazione da acqua.

L'intossicazione da acqua

«È stato uno shock per tutti noi. Quando hanno iniziato a parlare della tossicità dell'acqua». Il dottor Blake Froberg, un tossicologo dell'ospedale, ha detto che la rara causa di morte è più probabile che si verifichi durante l'estate o se qualcuno lavora fuori o si esercita frequentemente. «Ci sono alcune cose che possono rendere qualcuno più a rischio, ma la cosa generale che succede è che hai troppa acqua e non abbastanza sodio nel tuo corpo», ha detto Froberg, notando in seguito che è importante che le persone bevano cose che hanno elettroliti, sodio e potassio.