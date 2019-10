Morta Hanna Yusuf, 27enne giornalista in prima fila nelle battaglie su hijab e Costa Coffee

È improvvisamente morta Hanna Yusuf, la giornalista 27enne della BBC che aveva contribuito a scoprire il rifiuto dei dirigenti di Costa Coffee di pagare le assenze per malattia dei dipendenti, e che stava portando avanti una battaglia per la possibilità di indossare lo hijab come rivendicazione femminista. La sua famiglia è scioccata dalla scomparsa. In una dichiarazione commovente hanno detto: «Sarai sempre ricordato nei nostri cuori e nelle nostre menti. Possa Allah perdonarti e concederti Jannatul Firdous (un luogo alto in cielo)».

Yusuf scriveva per il sito web della BBC News, aveva lavorato come produttrice di notizie televisive e aveva precedentemente scritto per Guardian, Independent e Times.

Nata in Somalia nel 1992, parlava sei lingue, tra cui somalo e arabo, e aveva lavorato con informatori e vittime di reati gravi. L'anno scorso ha raccontato la storia di Zaynab Hussein, una madre di nove figli che si è trasferita a Leicester nel 2003 dopo essere fuggita dalla violenza e dall'instabilità in Somalia, vittima di una violenza incredibile: è stata ripetutamente investita da uno sconosciuto per strada.

Tributes paid after BBC journalist Hanna Yusuf's death at 27 https://t.co/lRYDbjm8Ak pic.twitter.com/q8Wj8QtctB — The Guardian (@guardian) 1 ottobre 2019



Quest'anno ha rivelato le condizioni di lavoro di Costa Coffee, inclusi i reclami dei dipendenti in merito al rifiuto dei dirigenti di pagare per malattia o ferie annuali, lavorare al di fuori degli orari contrattati e la conservazione delle mance. Un portavoce di Costa Coffee ha affermato che è stato avviato un'indagine interna

vista la natura grave delle accuse

