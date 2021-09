Strangolata a morte durante un gioco sessuale: condannato a quattro anni un 31enne

È arrivata oggi la condanna a quattro anni e otto mesi per 'omicidio improprio'. Sam Pybus, 31 anni, ha infatti ammesso di aver ucciso, non intenzionalmente, Sophie Moss, di 33 anni lo scorso febbraio, durante un gioco sessuale. L'episodio è accaduto Darlington, nel nord della Gran Bretagna.

Ha sempre negato la volontarietà del gesto, ma davanti al giudice ha ammesso la sua responsabilità per la morte della giovane. Queste anche le conclusioni delle indagini svolte dal Crown prosecution service (Cps). Secondo gli investigatori non c'erano prove sufficienti per esser certi che il 31enne intendesse «ferire gravemente» o provocare la morte di Sophie.

Quattro anni e otto mesi di carcere quindi per Sam Pybus. Durante la sentenza, letta oggi dal giudice, il fratello di Sophie, James, ha letto un ricordo sulla sorella raccontando di quanto fosse «allegra, divertente, piena di vita e con molto talento».

«Non è possibile trasmettere a parole l'impatto che la tragica morte della mia amata sorella Sophie ha avuto su di me e sulla mia famiglia. Sono distrutto dalla sua scomparsa. Mi manca il suo amore. Ogni giorno. Più di ogni altra cosa», ha proseguito il fratello della vittima. «Darei qualsiasi cosa per sentirla ridere di nuovo», ha concluso.

