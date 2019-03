Scompare dopo l’addio al nubilato, trovata morta in un canale. Sepolta con l’abito bianco

Ruth Maguire, 30 anni, avrebbe dovuto sposare il suo compagno ad agosto e invece è stata sepolta con il vestito bianco che avrebbe dovuto indossare il giorno del matrimonio. Era scomparsa sabato scorso durante la notte dopo aver festeggiato l’addio al celibato a Carlingford, nella contea di Louth, in Irlanda. Dopo una vasta ricerca, il suo corpo è stato trovato in acqua vicino un canale. Gli amici hanno descritto la sua morte come «un tragico incidente».

Strazio tra i parenti, l’intera comunità si è stretta attorno a loro. Ruth è stata sepolta con l’abito bianco, la bara era coperta di fiori portata in spalla da amici e dal suo compagno di sempre con accanto i loro tre figli. «Ci mancherà più di quanto lei non saprà mai - ha detto il compagno - non era solo la mia compagna, era la mia anima gemella». La messa è stata celebrata stamattina nella chiesa di St Vincent de Paul a Ligoniel, a nord di Belfast. C’erano fiori ovunque. Una cartoncino disegnato dal figlio più piccolo per la Festa della Mamma spiccava tra tutti i bigliettini lasciati per ricordarla. Gli amici hanno descritto Ruth come «la madre più amorevole, laboriosa e premurosa...un angelo. Ha lavorato instancabilmente per dare ai propri figli il meglio che poteva nella vita».



