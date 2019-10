Morbillo, da gennaio oltre 4.000 morti in Congo: è la più grande epidemia del mondo

«La più grande epidemia al mondo di morbillo», così l'Unicef ha parlato della strage di bambini in Congo a causa del morbillo: da gennaio sono 4.096 le persone morte per il virus, delle quali il 90% è rappresentato da bimbi sotto i 5 anni di età. L'Unicef sta vaccinando altre migliaia di bambini contro il virus e sta distribuendo farmaci salvavita nei centri sanitari. Il numero di casi quest'anno è più che triplicato nel Paese rispetto al 2018. L'epidemia in Congo ha causato più morti dell'Ebola, che, ad oggi, ha ucciso 2.143 persone. Da gennaio, precisa l'organizzazione, sono stati riportati 203.179 casi di morbillo in tutte le 26 province del paese, 4.096 sono i morti. I bambini sotto i 5 anni rappresentano il 74% dei contagi e circa il 90% dei morti.

Ebola, tremila casi in Congo: duemila i morti

Morbillo, triplicati i casi in tutto il mondo: l'Oms lancia allarme anche per Europa e Usa



«Stiamo combattendo l'epidemia su due fronti: prevenendo i contagi e prevenendo le morti - ha dichiarato Edouard Beigbeder, rappresentante Unicef in Repubblica Democratica del Congo -. Insieme con il Governo e i partner principali, l'Unicef sta accelerando le vaccinazioni dei bambini contro il morbillo, e allo stesso tempo sta fornendo alle cliniche medicine che possano trattare i sintomi e migliorare le probabilità di sopravvivenza per tutti quelli già colpiti dalla malattia». Questa settimana e la prossima, ulteriori 1.111 kit medici saranno distribuiti alle strutture sanitarie delle zone in cui il morbillo è più critico. I kit contengono antibiotici, sali per la reidratazione, Vitamina A, antidolorifici, antipiretici e altri aiuti per più di 111.000 persone colpite da questa malattia virale altamente contagiosa e potenzialmente letale.



The number of measles deaths have topped 4,000 in DR Congo, becoming far deadlier than the current Ebola outbreak.

We’re racing to vaccinate children and supply clinics with vital medicine. @UNICEFDRC #VaccinesWorkhttps://t.co/NfFtsZkWOm

— UNICEF (@UNICEF) 9 ottobre 2019