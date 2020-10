Monopattini, beccato a 100km/h in superstrada prova anche il sorpasso. Il video diventa virale

Spagna batte Italia nella folle gara di velocità tra monopattini su strade extraurbane. Dopo l'episodio di Verona, dove uno spericolato guidatore di monopattino elettrico aveva spinto il suo mezzo a oltre 80km/h su una strada provinciale senza casco nel cuore della notte, stavolta è toccato alla Spagna dove è diventato virale il video di un giovane che ha sfiorato i 100km/h con il suo monopattino elettrico. I due automobilisti che hanno girato il filmato a bordo della propria auto fanno fatica a credere ai propri occhi.

Loro continuano ad accelerare passando dai 90 all'ora ai 100 e il monopattino davanti non fa una piega. Anzi. A un certo punto sembra anche provare a sorpassare l'automobile davanti a sé con tanta nonchalance quanta imprudenza. Il limite sulla strada dove è stato registrato il filmato è, tra l'altro, di 60km/h, quindi non solo lo spericolato "rider" ha truccato il suo monopattino per aggirare il limitatore che lo ferma ai 26km/h, ma ha anche violato il codice della strada oltrepassando il limite di velocità.

