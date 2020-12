Monolite in Utah, mistero svelato: è opera di un collettivo di artisti

È stata finalmente scoperta l'origine del misterioso monolite situato nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti. La scoperta, divenuta improvvisamente popolare sui social un mese fa, era stata fatta da alcuni funzionari della fauna locale dello Stato americano. Smantellata due settimane dopo, la strana scultura è subito dopo ricomparsa in Romania, salvo scomparire di nuovo. Nel frattempo, è stata segnalata una costruzione identica anche in California, e precisamente sulla vetta della Pine Mountain di Atascadero e in Inghilterra, sull'Isola di Wight.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Dopo gli Usa, anche in Romania appare uno strano monolite di metallo:... VIAGGI Australia, da ottobre stop alla scalata del monolite Uluru MONDO Monolite Utah, spunta il video della rimozione

Dopo gli Usa, anche in Romania appare uno strano monolite di metallo: è mistero

Alta più di due metri, la strana scultura era stata notata da una donna sulla Compton Beach. Alla Bbc la donna, di nome Alexia Fishwick, ha dichiarato: «Molte persone ci sono passate davanti e l'hanno ignorato, è incredibilmente grazioso». Finora nessuno aveva idea di chi potesse aver realizzato la costruzione, e sul web circolavano diverse teorie, alcune anche fantasiose.

Questo finché venerdì un collettivo di artisti ha rivendicato la paternità delle sculture, pubblicando una foto del monolite su Instagram. Gli autori si sono firmati come «The Most Famous Artists 2020» e hanno annunciato che realizzano delle riproduzioni delle loro sculture per 45.000 dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA