Moglie di Peskov in vacanza in Grecia (e nei video rompe piatti a terra). Ma secondo le sanzioni non potrebbe viaggiare

Il caso è scoppiato quando Tatiana Navka, la moglie del portavoce di Putin e del Cremlino, Dimitry Peskov, ha postato su Instagram un video che la ritrae mentre spacca piatti di porcellana sul pavimento a una festa. Fino a qui niente (o quasi) di strano. La polemica nasce perché lei stessa nella didascalia della foto scrive: «Spaccare piatti per terra è parte dei divertimenti notturni in Grecia. A me sembra divertente, cosa ne pensate?». Il suo nome infatti è nella lista dei personaggi sanzionati dall'Unione Europea. Navka ha oltre un milione di follower e nonostante i commenti siano stati bloccati su Instagram, il video su tutti i social (Twitter compreso) ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il tutto mentre l'Europa discute se vietare i visti turistici ai cittadini russi. Intanto i giornalisti greci chiedono spiegazioni al governo.

La moglie di Peskov e il party delle polemiche

Il video postato su Instagram dall'ex pattinatrice olimpica la ritrae mentre rompe piatti al suolo «secondo una tradizione locale». La donna sembrerebbe essere in vacanza in Grecia, cosa che sarebbe vietata secondo le sanzioni. Nelle immagini, girate da chi era con lei al party, si vede Navka rompere dei piatti a terra in un ristorante mentre in sottofondo suona il sirtaki.