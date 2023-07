Moglie chiama il marito che sta guardando la partita di calcio con gli amici: condannata per molestie

Una donna, che ha ripetutamente chiamato il marito mentre era fuori a guardare una partita di calcio con gli amici, è stata condannata per molestie. Joanne Healey, 59 anni, avrebbe provato a contattare il suo compagno Steve, 60 anni, numerose volte sul cellulare mentre lui stava guardando una partita tra Chelsea e Manchester United a casa di un amico. Dopo essersi spazientita, Healey ha cominciato a telefonare ai suoi amici John e Debbie, che stavano guardando il match insieme al marito. Li ha chiamati ripetutamente sul telefono fisso chiedendo che l'uomo tornasse a casa e portasse con sé il cane. Il signor Healey, un ex lavoratore aerospaziale, alla fine è tornato nella sua abitazione a Wirral, nella contea inglese del Merseyside, dopo che la partita è finita, ed ha scoperto che la moglie si era anche ubriacata.

Insulti e minacce di morte ai vicini di casa, arrestato 19enne ucraino per stalking condominiale

A denunciare la donna è stata proprio la signora Debbie che già aveva ricevuto messaggi offensivi.

Debbie aveva bloccato il numero di Healey sul suo cellulare, ma poi ha iniziato a ricevere numerose telefonate indesiderate sul suo telefono fisso. In un'occasione, la donna avrebbe telefonato 59 volte nell'arco di due ore.

A housewife has been convicted of harassment after nagging her husband to come home & hounding his friends about his whereabouts while he was out at the bar. Joanne Healey, 59, called her husband of 37 years, Steve, repeatedly as he was watching a Chelsea v ManU with friends pic.twitter.com/695ioQV2C0

— KM24 (@km24global) July 21, 2023