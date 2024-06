Mercoledì 5 Giugno 2024, 06:26

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha vinto le elezioni per la terza volta consecutiva, ma non può felicitarsene troppo. Ha perso la maggioranza assoluta, dovrà formare un governo di coalizione che lo costringerà a discutere compromessi e si troverà di fronte a un'opposizione più agguerrita, molto rafforzata dal voto. Con il 95 per cento delle schede scrutinate dopo sei settimane nelle quali sono andati alle urne 696 milioni di elettori, chiamati a scegliere tra 2.600 partiti, il Bharatiya Janata Party di Modi ha ottenuto il 36,8 per cento dei voti e 240 seggi, contro i 303 seggi del 2019. Il principale partito di opposizione, l'India National Congress di Rahul Gandhi, è invece passato da 52 a 99 seggi. La maggioranza in Parlamento è di 272 seggi e Modi può contarne 290 con gli alleati del Telugu Desam Party e del Janata Dal, che hanno già garantito il loro appoggio.

Secondo i sondaggi e gli exit poll, ai quali bisognerebbe credere sempre meno, Modi avrebbe avuto i due terzi dei voti, garantendosi, dopo 10 anni al potere, un terzo mandato con la maggioranza assoluta.

VITTORIA DIMEZZATA

I RISCHI

Non è andata così, e le ragioni sono molte. La principale è che ha perso il contatto con la realtà del suo Paese, che tutti invidiano per il boom della borsa, la crescita economica del 7%, i 500 milioni di nuovi conti correnti in banca, i progressi nella scienza e persino nella corsa allo spazio. Ma i nuovi grattacieli e le nuove autostrade hanno molte crepe: l'inflazione ancora alta, la disoccupazione che colpisce soprattutto i giovani, le diseguaglianze che crescono ancora più di prima e l'idea molto diffusa, e in gran parte giustificata, che della crescita indiana tragga beneficio solo una piccola parte dei cittadini. Gli indiani che guadagnano almeno l'equivalente di 1,2 milioni di euro l'anno sono 370.000 su una popolazione di 1,4 miliardi e possiedono un quarto della ricchezza del Paese.Modi flirta con loro e protegge le caste più elevate che in cambio sostengono e finanziano il suo partito. La parte di popolazione che non ha visto seguire alle promesse reali benefici non si accontenta però più degli slogan e protesta, come è accaduta nell'Uttar Pradesh. Nello Stato più popoloso e politicamente più rilevante, Modi ha dimezzato i seggi, passando dai 62 del 2019 ai 33 di oggi. L'India è la più grande democrazia del mondo, ma il suo primo ministro ha strane idee sulle regole democratiche: ha aumentato la repressione contro i partiti di opposizione e ha limitato la libertà di espressione, comportandosi come un despota. La maleducazione, gli insulti e la mancanza di rispetto istituzionale stanno caratterizzando le campagne di molti paesi nei quali si vota (quest'anno sono nel mondo ben 50) ma Modi ha superato ogni limite con il suo aggressivo nazionalismo indù che ha profondamente eroso la tradizione laica dell'India. Nell'islamofobia che lo caratterizza è arrivato a paragonarsi a Dio e a sostenere che è Dio a volere la marginalizzazione dei musulmani.Dopo essere stato avvisato che non tutta l'India è con lui e avere visto che la borsa di Mumbai ha reagito perdendo il 6%, Modi ha scritto su X una dichiarazione di circostanza: «L'India ha riposto la sua fiducia nella coalizione di governo per la terza volta consecutiva. Continueremo il buon lavoro svolto nell'ultimo decennio per soddisfare le aspirazioni delle persone». Ma intanto non ha più la maggioranza dei due terzi che gli serviva per cambiare la costituzione e fare altre riforme ambiziose. Il potente clan dei Gandhi, umiliato nelle ultime due elezioni, sta risalendo la china e tornerà a combattere.«Abbiamo concentrato la nostra lotta sui disoccupati, sui contadini e sui poveri di questo Paese - ha detto il presidente del partito del Congresso, Mallikarjun Kharge -. Modi ha perso politicamente e moralmente, ha diffuso menzogne e odio, conducendo una campagna feroce. La gente l'ha rifiutata». Trasformare la rabbia e la paura in potere politico è facile, ma se poi non si trovano soluzioni non serve a niente.