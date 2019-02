Mamma condivide la foto della figlia con sindrome di Down, la 15enne diventa una modella

La mamma condivide la foto della figlia 15enne con sindrome di down sul suo profilo F acebook . Come ogni mamma è orgogliosa della propria ragazza e le fa piacere mostrarla agli amici, ma mai avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe successo. La foto della 15enne viene notata da cinque agenzie di moda e la ragazza diventa una modella.

La vicenda si è svolta a Curitiba, in Brasile. Come riporta The Sun , Rubia, la mamma di Georgia - questo il nome della ragazza - ha condiviso la foto sul suo profilo Facebook. Ne è nato un tam tam social, che ha portato lo scatto a diventare virale. L'immagine di Georgia è stata notata da cinque agenzie di modelle che l'hanno contattata. E da lì la sua vita è cambiata. Oggi Georgia è una modella e il suo profilo I nstagram sfiora i 70mila follower.

Ma non sempre tutto è stato facile. A soli 5 mesi è stata sottoposta a un delicato intervento per risolvere un problema cardiaco. Poi la scuola. «Nei primi anni della sua vita - avrebbe raccontato la mamma al Sun - ha dovuto cambiare scuola molte volte, era difficile per mia figlia trovare amici a causa della sua situazione. Georgia ama la vita ed è sempre stata grata ogni giorno per tutto quello che aveva. Dovremmo essere tutti come lei, grati per le nostre vite, invece di lamentarci».



Ultimo aggiornamento: 11:53

