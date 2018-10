Modella 21enne muore nella notte, è giallo: aveva perso la madre da pochi mesi

La modella nordirlandese Mairead O’Neill è morta nella notte a Belfast. La ventunenne aveva perso la madre da soli 10 mesi. «Non sappiamo esattamente cosa è successo - ha dichiarato Cathy Martin, capo dell'agenzia di moda dove lavorava Mairead - ma stava attraversando un periodo davvero difficile dopo la morte della mamma per un cancro all'intestino». La giovane aveva passato la sera fuori con le amiche e non è ancora chiaro cosa sia accaduto una volta tornata a casa.



Mairead O'Neill si era laureata ad agosto e la sua carriera nel mondo della moda era in forte ascesa. Tuttavia la scomparsa della madre è stata un colpo duro per lei, tanto da spingerla a rinunciare alle sfilate per qualche tempo. «È stata totalmente devastata dalla scomparsa di sua madre e ha sofferto tanto per questo - aggiunge Cathy Martin - Aveva perso la sua ancora». Negli ultimi mesi tante persone le erano state accanto, ma qualcosa in Mairead sembrava irrimediabilmente spezzato. Oggi la notizia di una morte improvvisa, le cui cause sono ancora da accertare.