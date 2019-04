I suoi cani cadono dalla barca, modella si tuffa per salvarli ma muore sotto gli occhi del marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando ha visto i suoi cuccioli cadere in mare non ci ha pensato due volte: Caroline Bittencourt, modella di 37 anni, si è lanciata nel mare in tempesta consegnandosi a una morte tra le onde, sotto gli occhi di suo marito che ha tentato invano di salvarla.La tragedia è avvenuta domenica vicino alla Ilhabela, un’isola davanti a San Paolo, in Brasile . La modella e suo marito Jorge Sestini, con cui era convolata a nozze a gennaio, erano in barca quando si è scatenata la tragedia. Stavano tentando di rientrare quando i due cani di Caroline sono finiti in acqua trascinati dal forte vento che stava sferzando la zona: la donna, a quel punto, non ha esitato e si è lanciata in acqua, incurante del pericolo che stava correndo. Suo marito si è immediatamente tuffato dietro di lei, ma in breve tempo i due si sono ritrovati in balia delle onde. Il corpo della donna è stato ritrovato solo nelle scorse ore, mentre l’uomo ha dovuto nuotare per tre ore prima di riuscire a raggiungere la riva. «Jorge ha cercato di salvarla - ha detto Andreia Boneti, agente di Caroline - È sotto choc. Sta attraversando un momento terribile».Caroline, che ha una figlia di 17 anni e ha lavorato anche come presentatrice televisiva, era diventata famosa per un fatto accaduto durante il matrimonio dell’ex calciatore Ronaldo con Daniella Cicarelli in Francia nel febbraio 2005: durante l’evento la donna venne allontanata dalla sposa perché indossava un abito bianco. Ma dietro quell’allontanamento pare ci fosse una rivalità tra le due che in passato avevano frequentato entrambe João Paulo Diniz, un uomo d’affari. Caroline, tuttavia, ha sempre negato di esserne stata l’amante, ma di aver avuto una relazione con lui dopo che la storia tra i due si era conclusa.