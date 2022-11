Martedì 15 Novembre 2022, 20:08 - Ultimo aggiornamento: 20:24

Due missili russi sono caduti in Polonia, nel villaggio di Przewodów, nel voivodato di Lublino, al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste uccise da quelli che sarebbero - secondo la Bild, ma la conferma è arrivata anche dall'agenzia russa Ria Novosti e dall'intelligence americana - due missili russi lanciati contro l'Ucraina che caduti accidentalmente sulla Polonia. Secondo diversi analisti l'obiettivo era Leopoli, la città ucraina a circa 100 km a sud di Przewodów. Anche i media Usa confermano che i due missili russi sono caduti nel territorio della Polonia, paese membro della Nato, uccidendo due persone. «Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili russi in Polonia. Al momento non abbiamo altre informazioni che possano confermare. Stiamo indagando», ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa. «Il nostro impegno verso l'articolo 5 della Nato è chiarissimo: difenderemo ogni centimetro di territorio della Nato».

No dobrze, żarty na bok, sytuacja jest poważna.

Faktycznie "coś" spadło na Przewodów w powiecie hrubieszowskim. 2 osoby nie żyją. Krater wskazuje na jednak rakietę typu crusie która mogła się "zabłąkać". Tak samo szczątki znajdowane na miejscu.

Ukraińcy zobaczą F-16 szybciej niż pic.twitter.com/cY1pqM5ykj — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) November 15, 2022

Missili russi sul territorio Nato per la prima volta

È la prima volta che missili russi cadono su territorio Nato. Bild cita l'articolo 5 dell'Alleanza, che prevede l'obbligo di soccorso per gli alleati, ma se questo sarà attivato da Varsavia - precisa il giornale - è questione ancora aperta. La Nato ha più volte ripetuto di non voler partecipare con proprie truppe alla guerra in Ucraina.

I media polacchi spiegano che i due razzi hanno colpito un essiccatoio per cereali. Sul posto sono arrivati la polizia, la procura e l'esercito. «Le ragioni non sono note al momento - ha dichiarato in un'intervista a Radio Lublin il portavoce del quartier generale distrettuale dei vigili del fuoco statali a Hrubieszów, il capitano senior Marcin Lebiedowicz -. Abbiamo ricevuto una segnalazione di un'esplosione nell'essiccatoio. Infatti, all'arrivo, confermiamo che è successo qualcosa del genere. Due persone sono morte sul colpo. Al momento stiamo mettendo in sicurezza la scena e illuminando l'area d'azione - ha aggiunto».

La riunione di emergenza convocata dal premier Morawiecki

Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato per la sicurezza nazionale e la difesa. L'annuncio lo ha dato su Twitter Piotr Muller, il portavoce di Morawiecki.

Nieoficjalnie: z lotniska pod Tomaszowem Lubelskim poderwano wojskowe samoloty. https://t.co/yZHq7NKM5S — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2022

Nato, cos'è l'articolo 5 e quando si può invocare

I timori di escalation crescono di nuovo. E torna attuale l'Articolo 5 della Nato: «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti». In altre parole: se uno degli Stati è sotto attacco, è previsto l'intervento militare degli alleati. L'Ucraina non fa parte della Nato e perciò non è prevista l'attivazione dell'Articolo 5. Tuttavia, proprio attraverso l'Articolo 4, i Paesi confinanti che si sentano minacciati possono comunque arrivare a richiedere un intervento militare congiunto della Nato. Proprio come nel caso della Polonia. Ma la Nato ha più volte ripetuto di non voler partecipare con proprie truppe alla guerra in Ucraina.