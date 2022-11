Putin usa «missili nucleari senza testate». Il rapporto choc del ministero della Difesa britannico

Gli stock di missili a lungo raggio della Russia sono talmente bassi che probabilmente l'esercito sta usando vecchi missili da crociera nucleari con le testate rimosse. Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano dell'intelligence sulla situazione nel Paese.

Nel rapporto, pubblicato su Twitter, gli esperti britannici citano immagini "open source" che mostrano i resti di un missile da crociera AS-15 Kent - apparentemente abbattuto dalle forze ucraine - progettato negli anni '80 «esclusivamente come sistema di lancio nucleare».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/htZ2ZsfvmF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RZ6by8tN5p

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 26, 2022