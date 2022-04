Missili Neptune, le super armi di Kiev che hanno affondato il Moskva. «Sono il nostro scudo sul mare»

La Russia ha perso il Moskva, il suo incrociatore più importante. Secondo l'Ucraina, a colpirlo sarebbero stati due missili da crociera RK-360MC Neptune (il Cremlino ha parlato invece di incendio). La super arma di Kiev è un progetto nato dopo il 2014, progettato dall’ufficio di ingegneria Luch con sede a Kiev come risposta alla crescente minaccia marittima della Russia alla costa meridionale dell’Ucraina dovuta alla crisi della Crimea. Nel 2019 l'esercito ucraino ha avuto i suoi primi missili Neptune, che si basano sul missile da crociera sovietico-russo Kh-35.

APPROFONDIMENTI IL CASO Che fine ha fatto l'equipaggio? UCRAINA La Russia schiera elicotteri d'attacco a est IL CASO Moskva affondato da missili Neptune IL CASO Moskva affondato, l'allerta dell'esperto:... UCRAINA Ucraina, soldati russi inviati al fronte con giubotti...

La Russia schiera elicotteri d'attacco a est, il New York Times: «Presto l'offensiva, sarà lunga e sanguinosa»

Missili Neptune, cosa sono

Sono armi in grado di distruggere navi fino a 5.000 tonnellate, entro un raggio di quasi 300 chilometri. Questo missile può essere utilizzato per colpire cacciatorpediniere, fregate, incrociatori e mezzi di trasporto truppe, nonché navi da sbarco e chiatte. La marina ucraina ha richiesto quasi 200 missili da crociera costieri Neptune in servizio entro il 2025, con l’intero progetto che dovrebbe prevedere nuove versioni lanciate da navi e aerei.

Il complesso RK-360MC include un posto di comando mobile RCP-360, con un equipaggio di cinque persone, il cui tempo massimo di schieramento a terra non è superiore a 10 minuti; un lanciatore unificato USPU-360, basato sul telaio del veicolo KrAZ-7634H a quattro assi con la formula delle ruote 8X8 (ogni lanciatore ha quattro missili); il missile anti-nave P-360 vero e proprio, nel container di trasporto e lancio TPK-360; una macchina da trasporto e carico TZM-360, progettata per lo stoccaggio temporaneo, il trasporto e il trasbordo di quattro TPK-360, con un tempo di schieramento dichiarato di 10 minuti, un tempo di ricarica dei missili fino a 20 minuti; una macchina da trasporto TM-360, progettata per lo stoccaggio, il posizionamento e il trasporto temporanei di TPK-360; un set di attrezzature a terra.

«Questo sistema è stato progettato per difendere l’Ucraina nell’Azov e nel Mar Nero», aveva affermato l’Alto comandante della Marina, il contrammiraglio Oleksiy Neizhpapa, durante la cerimonia di consegna a Odessa. «Questo sarà lo scudo missilistico dell’Ucraina in mare. E questa giornata segna la storia delle forze di difesa missilistiche costiere della Marina», aveva aggiunto l’ufficiale di Kiev.