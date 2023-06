Giovedì 29 Giugno 2023, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 21:04

Missili a lungo raggio per Kiev. Gli Stati Uniti sono vicini all'approvazione della fornitura del sistema missilistico tattico dell'esercito (ATACMS) per l'Ucraina. Lo scrive il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi ed europei. Secondo le fonti del WSJ, la decisione è ancora in attesa di approvazione «ai massimi livelli», ma la Casa Bianca si è resa conto della necessità di rafforzare la lotta dell'Ucraina nelle prossime settimane.

Missili a lungo raggio, il dibattito

La ribellione del gruppo Wagner potrebbe aver fornito un argomento agli scettici, tuttavia, che ora non è il momento di intensificare la situazione, ha scritto il Wsj. La Cnn ha riferito che la Nato ha esortato Kiev a non colpire obiettivi russi durante la ribellione in corso del 23-24 giugno, in modo da non creare l'impressione che gli alleati si schierassero con Prigozhin e interferissero nelle questioni interne della Russia. Il 16 giugno i legislatori statunitensi hanno presentato al Congresso un disegno di legge che propone lo stanziamento di 80 milioni di dollari per l'acquisto degli Atacms per l'Ucraina.

The U.S. has been considering approving a long-range missile system for Ukraine, American and European officials said, a move that would come as Russia grapples with unrest in its military leadership and uncertainty on the battlefield https://t.co/byhKd9oI4Z — The Wall Street Journal (@WSJ) June 29, 2023

La fornitura di missili con una portata di 300 chilometri all'Ucraina è stato un argomento molto dibattuto tra i politici statunitensi dallo scorso anno. Nel luglio 2022, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha affermato che Washington non era pronta a fornirli, temendo che questa mossa potesse far precipitare la situazione nella terza guerra mondiale. Tuttavia, il 2023 ha visto la riluttanza della Casa Bianca indebolirsi su molti sistemi di equipaggiamento come i carri armati Abrams o gli aerei da combattimento F-16. A maggio, Biden ha affermato come anche gli Atacms fossero «ancora in gioco».

L'obiettivo di Washington

I critici sostengono che la riluttanza degli alleati a fornire i missili a lungo raggio all'Ucraina potrebbe impedire a Kiev di liberare il resto del territorio ucraino. Una carenza di armi di questo tipo può anche prolungare la guerra di aggressione della Russia e provocare altre migliaia di morti. Sebbene Washington abbia finora rifiutato, Kiev ha già ricevuto missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow con una portata di oltre 250 chilometri dal Regno Unito.

Missili Atacms, cosa sono

L'acronimo con cui sono conosciuti è Atacms. Per esteso Army Tactical Missile System. Il missile a lungo raggio Atacms può colpire obiettivi a 190 miglia di distanza con una testata contenente suppergiù 375 libbre di esplosivo. Può essere lanciato dai lanciatori mobili Himars forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina, nonché dai vecchi lanciatori M270 inviati dalla Gran Bretagna e dalla Germania.

Perché Kiev li vuole

Perché Kiev spinge affinché gli Usa forniscano questi missili? Una parola: portata. Per i funzionari di Zelensky il missile potrebbe aiutarli a riconquistare la Crimea.