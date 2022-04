Sabato 2 Aprile 2022, 16:50

Un video rilasciato dalle forze di difesa ucraine mostra il momento in cui un missile antiaereo Starstreak di fabbricazione britannica colpisce un elicottero russo Mi-28N, facendolo esplodere in due pezzi. Una fonte del ministero della Difesa ha affermato che il video sembrava essere la prova che i missili Starstreak venivano ora utilizzati in combattimento dall'esercito ucraino.

Cosa sono i missili Starstreak

Il sistema Starstreak è un sistema missilistico a guida laser che spara un proiettile a più di 2.000 miglia orarie. È progettato per eliminare jet ed elicotteri nemici a bassa quota. Controllato da un laser mirato da terra, il proiettile segue il suo bersaglio, dividendosi in tre "dardi" a mezz'aria che possono squarciare gli aerei nemici. Starstreak può essere lanciato da un supporto fisso o da un lanciatore a spalla ed eliminare jet ed elicotteri fino a 4 miglia di distanza. A differenza del suo equivalente americano, il "fuoco e dimentica" Stinger, Starstreak riceve una guida costante da un operatore di terra, il che rende più difficile eludere gli aviatori nemici. Tuttavia, richiede anche una formazione molto maggiore per essere utilizzato in modo efficace. Il colonnello Graham Taylor ha dichiarato al Times che le truppe britanniche erano state dispiegate in un luogo segreto nell'Europa orientale per insegnare agli ucraini come usare le armi montate sulle spalle. «La loro capacità di acquisire quelle abilità richiedernno del tempo, ciò dipenderà dalla loro attitudine, anche se chiaramente hanno un interesse nel mettere a frutto quell'apprendimento», ha spiegato Taylor.

Le forze armate ucraine hanno abbattuto un elicottero Mi-28N russo con un colpo diretto di un MANPADS vicino a #Holubivka (Oblast di #Luhansk) e sembra danneggiato un altro che è riuscito a volare via. #UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk #UkraineWar #Ukraine #nowar #Peace pic.twitter.com/hYWYYochqB — Fabrizio Mura (@fabry_il_bomber) April 1, 2022

Ambasciatore russo: armi Gb diventeranno obiettivi legittimi

L'artiglieria a lungo raggio del Regno Unito e i sistemi antinave che il Regno Unito ha promesso a Kiev, diventeranno obiettivi legittimi per le truppe russe se consegnati in Ucraina, ha detto l'ambasciatore russo nel Regno Unito Andrey Kelin alla TASS in un'intervista. «Tutte le forniture di armi sono destabilizzanti, in particolare quelle menzionate da Ben Wallace, segretario alla Difesa britannico - ha affermato -. Aggravano la situazione, rendendola ancora più sanguinosa. Apparentemente, quelle sono armi nuove e di alta precisione. Naturalmente, le nostre forze armate li considereranno un obiettivo legittimo se quei rifornimenti attraversano il confine ucraino». «Ho la sensazione che la percezione di Londra di ciò che è in corso in Ucraina dal punto di vista militare - ha proseguito Kelin - si sia formata attraverso rapporti eccessivamente ottimisti del Ministero della Difesa e della leadership dell'Ucraina. Credono ancora che il battaglione Azov stia per liberare Mariupol e che le forze della milizia popolare non abbiano fatto alcun progresso nella regione di Lugansk», ha concluso Kelin.