Giovedì 25 Agosto 2022, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 22:56

Tutte aspirano a vincere senza inganno – o almeno dovrebbero – ma Melisa Raouf, studentessa ventenne di Battersea, Londra, vuole fascia, corona e scettro anche senza trucco. E finora la sua sfida l’ha vinta. La giovane, infatti, è arrivata alle finali di Miss Inghilterra senza nemmeno una pennellata di mascara o un velo di cipria. E alle selezioni, la sua bellezza make-up free, per dirla all’inglese, ha pagato. Una prima vittoria l’ha già conquistata visto che nella storia quasi secolare del concorso (si tiene da 94 anni, per la precisione), nessuna mai era arrivata all’ultima fase della competizione, che si terrà in ottobre, senza l’aiuto del trucco. E nessuna mai ci aveva davvero provato.

Il motivo? Melisa vuole promuovere la bellezza interiore e mettere in discussione i canoni imposti dai social media. Dove, per altro, imperversano tra star e influencer le mode all’insegna della “sottrazione”: #nomakeup e #nofiter, per esempio, invitano a condividere foto di se stessi senza il trucco che copre le imperfezioni e senza i filtri digitali che modificano lo scatto per renderlo da copertina. Finché lo fa Jennifer Lopez, però, in un selfie da neosignora Affleck, per annunciare di prima mattina l’avvenuto matrimonio a Las Vegas con Ben Affleck, è un conto. Se invece a mettersi a nudo, ‘cosmeticamente’ parlando, è una ragazza come tante che aspira a diventare la più bella tra le belle, la posta in gioco è molto più alta. Ed è per questo che la sua storia sta conquistando i tabloid d’Oltremanica, dove è piuttosto frequente imbattersi in ragazze col viso imbellettato da strati spessi di primer e fondotinta. O con lo sguardo innaturalmente aperto grazie a lunghe ciglia finte. Artifici, spesso complessi e costosi, che hanno l’unico obiettivo di aiutare chi li indossa a sentirsi più vicina a certi standard estetici ed essere, quindi, a proprio agio davanti allo specchio e in mezzo agli altri.

LA SCELTA

Una tendenza che Melisa ha deciso di mettere in discussione e di contrastare con un gesto eclatante: «Per me è molto importante perché ho l’impressione che molte ragazze, di età diverse, si truccano perché si sento quasi obbligate a farlo da pressioni esterne» ha raccontato l’aspirante reginetta che sta studiando Scienze politiche. «Se una persona è felice con la propria pelle, non dovrebbe sentirsi forzata a coprirla con del make up. Le nostre debolezze ci rendono quello che siamo e sono ciò che rende unico ogni individuo», ha spiegato la giovane che, dopo aver passato le semifinali col viso acqua e sapone, si presenterà così anche in finale. «Ho sempre pensato di non essere bella abbastanza e recentemente ho accettato il fatto che sono bellissima così come sono ed è per questo che ho deciso di competere senza make up. Ho fiducia in me stessa, mentre quando ho il trucco mi sento in trappola. Questa sono io e non ho paura di mostrarmi agli altri. Voglio far vedere chi è Melisa, per davvero». Una scelta coraggiosa che ha già conquistato i social, dove ha ricevuto tanti messaggi di supporto da parte di giovani come lei, che l’hanno applaudita per averle fatte sentire bene con se stesse.

«La salute mentale è un tema molto importante, voglio solo che tutte si possano sentire bene. Voglio rimuovere tutti gli standard di bellezza perché ognuna è meravigliosa a modo suo. Ho l’impressione di aver fatto tutto questo per loro», ha aggiunto la ragazza. Angie Beasley, organizzatrice del concorso, ha spiegato di aver introdotto la fascia di “Bare Face Top Model” nel 2019, senza tuttavia ottenere i risultati sperati, almeno fino a oggi: «Ricevevamo immagini di concorrenti irreali per il troppo trucco in viso e questa è la prima volta che vedo una ragazza davvero senza make up arrivare in finale. Le auguro tanta fortuna a Miss Inghilterra. Supporto la funzione del make up di far risaltare la bellezza naturale delle persone ma non c’è alcun bisogno per le giovanissime di coprirsi il viso con strati così spessi di cosmetici da far sembrare che indossino delle maschere», ha precisato.

Melisa ha raccontato di aver provato a mettere prodotti vari sul suo viso, come dimostrano alcune foto pubblicate sui suoi profili social, ma non si è mai sentita a proprio agio. «Credo che le persone dovrebbero amare e accettare le proprie imperfezioni e i propri difetti, perché come tutti sappiamo, la vera bellezza risiede nella semplicità», ha detto la giovane. Una semplicità che Madre Natura le ha donato per davvero. Melisa ha due bellissimi occhi azzurri, lineamenti fini, la pelle di porcellana, labbra carnose, un sorriso luminoso e una chioma di capelli lunghi e folti. La differenza con le altre 40 miss, tuttavia, che sono in gara con un viso senza imperfezioni e opportunamente valorizzato dal trucco, balza all’occhio in un istante. E potrebbe proprio essere questo il suo biglietto per la vittoria.