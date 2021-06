Lunedì 28 Giugno 2021, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 11:56

La coalizione anti-Daesh ha ottenuto risultati importanti. Ma secondo il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavusoglu, 53enne esperto navigatore degli scenari mondiali, non è il momento di abbassare la guardia. Anzi. «Abbiamo eliminato oltre 4.500 militanti - dice dal suo studio di Ankara - e bloccato fiumi di denaro destinati all'organizzazione». Poi rivendica il ruolo della Turchia nella lotta al terrorismo («Siamo l'unico Paese Nato impegnato in un combattimento frontale contro il Daesh»), rilancia l'asse con l'Italia per la pacificazione della Libia e appoggia la linea del G20 sul sostegno ai paesi più poveri.

Ministro Çavusoglu, pensa che il Daesh (l'Isis, ndr) sia stato sconfitto o crede che questi terroristi siano ancora in grado di gestire attacchi in Europa?

«È ovvio che la capacità del Daesh di pianificare, finanziare e attuare grandi attacchi è stata paralizzata. E la nostra repressione continua. Dal 2020, abbiamo condotto circa 2.000 operazioni in Turchia contro questa organizzazione terroristica. Abbiamo congelato i beni di numerosi loro membri e affiliati. Finora abbiamo eliminato più di 4.500 militanti di Daesh in Siria ed Iraq. La Turchia è un membro attivo della Global Coalition sin dal suo inizio e siamo l'unico Paese della Nato impegnato in un combattimento frontale contro il Daesh. Ma nonostante la sua ritirata, Il Daesh è ancora una minaccia».

Quindi, secondo lei, bisogna fare ancora di più.

«Fin dall'inizio, abbiamo sottolineato che i metodi impiegati in Siria per sconfiggere il Daesh hanno evidenziato degli errori. La lotta con un gruppo terroristico non deve essere delegata a un altro gruppo terroristico. Il Pkk/Ypg e le cosiddette Sdf sono le propaggini del Pkk in Siria. In effetti, entrambi hanno una relazione simbiotica. Il Pkk/Ypg ha bisogno e sfrutta la presenza del Daesh per mantenere la sua rilevanza. Contrariamente a quanto è stato descritto finora, la minaccia del Daesh sta mettendo radici ancora più profonde in Siria poiché il Pkk/Ypg libera i jihadisti dai campi sotto il suo controllo in cambio di guadagni finanziari. Una vera strategia dovrebbe affrontare le cause profonde, garantire un'efficace condivisione dell'intelligence e intraprendere vere partnership con attori legittimi. La riunione ministeriale di Roma ci offrirà l'opportunità di fare il punto sulla nostra lotta contro i terroristi e di discutere la strada da seguire».

La Siria è un Paese importante per gli equilibri in Medio Oriente. Ma come abbiamo già visto, può essere anche un Paese che ospita terroristi. E ora Assad è stato rieletto. Come si risolve il problema?

«Abbiamo un grande interesse a vedere la nostra vicina Siria come un Paese stabile e prospero. L'instabilità esistente crea un ambiente favorevole per i gruppi terroristici. Costituiscono una minaccia alla sicurezza della Siria, nonché alla sicurezza della regione e oltre. Riteniamo che il conflitto siriano possa essere concluso solo attraverso un processo politico guidato dalla Siria e detenuto dalla Siria, basato sulla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A questo proposito, sosteniamo tutte le iniziative internazionali che mirano a una soluzione politica sulla base dei parametri delle Nazioni Unite, compreso il Processo di Ginevra e la Piattaforma di Astana. La Commissione Costituzionale, come unico meccanismo funzionale all'interno del percorso politico, ha bisogno di essere sostenuta. Sfortunatamente, finora non ci sono progressi significativi nel lavoro della Commissione Costituzionale a causa dell'approccio intransigente del regime. Continueremo a lavorare con paesi che la pensano allo stesso modo insieme agli altri garanti di Astana per rilanciare il processo politico e raggiungere una soluzione duratura e pacifica».

Qual è la strategia della Turchia per la pace in Libia?

«L'obiettivo principale della Turchia è stato quello di aiutare le legittime autorità libiche nei loro sforzi per garantire stabilità, sicurezza, unità e prosperità del Paese. Siamo stati un attivo sostenitore del processo politico guidato dalla Libia e detenuto dalla Libia, facilitato dalle Nazioni Unite, per trovare una soluzione politica duratura. Oggi stiamo fornendo assistenza negli sforzi del Consiglio di Presidenza (PC) e del governo di unità nazionale (GNU) per lo sviluppo del capacity building istituzionale, erogando servizi pubblici, elettricità, progetti sanitari e infrastrutturali».

Lavorate anche con l'Italia?

«L'Italia è il nostro partner strategico e alleato. La Turchia è stata dalla parte dell'Italia nei giorni più bui della pandemia di Covid-19. Dati i recenti sviluppi e le sfide nel Mediterraneo, la cooperazione italo-turca è diventata più cruciale per la sicurezza e la stabilità della regione. Siamo sempre stati in stretto contatto e collaborazione con l'Italia sulla Libia. In qualità di alleati della Nato e copresidenti del gruppo di lavoro sulla sicurezza, possiamo lavorare insieme nel rafforzamento delle capacità istituzionali, nei progetti di sviluppo e in vari altri campi per la prosperità della Libia».

Ambiente, economia, pace. Pensa che il G20 possa prendere decisioni importanti su questi argomenti? Quali sono le vostre aspettative ?

«Il G20 è nato dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009. Era diventato il meccanismo più efficace per stabilizzare i mercati finanziari attraverso il lancio di stimoli economici globali. Dall'inizio della pandemia di Covid-19, il G20 ha compiuto alcuni passi concreti e ha dato l'esempio mettendo in evidenza la solidarietà e la cooperazione tra le nazioni. Poiché la pandemia ha creato enormi sfide economiche, anche il G20 ha un ruolo importante da svolgere nell'affrontare le esigenze di finanziamento globali, in particolare per i paesi a basso reddito. L'iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20 è stata una pietra miliare in questo senso. Dando il buon esempio, gli Stati membri del G20 hanno partecipato congiuntamente alla liberazione di risorse e alla creazione di più spazio fiscale per la spesa sanitaria per i paesi bisognosi. La proposta di assegnazione di Dsp (Diritti Speciali di Prelievo) del FMI è un altro passo importante. Alla luce della pandemia di Covid-19, riteniamo che un'allocazione generale di Dsp di 650 miliardi di dollari Usa sosterrà la necessità a lungo termine di risorse di riserva globali e coprirà le esigenze urgenti dei paesi poveri. Tutte queste iniziative contribuiscono agli sforzi dei paesi a basso reddito per costruire società inclusive e pacifiche attraverso una crescita economica resiliente e sostenibile. Questo è anche fondamentale per mantenere la promessa più importante degli obiettivi di sviluppo sostenibile: non lasciare indietro nessuno. È inoltre necessaria un'azione concertata per proteggere l'ambiente. Infatti, quando guardiamo oltre la pandemia di Covid-19, la transizione verde globale dovrebbe essere al centro delle nostre politiche di ripresa. Guardando ai paesi in via di sviluppo e meno sviluppati, in particolare in Africa, l'entità dei costi di adattamento climatico continua ad essere per loro un grosso fardello. A questo proposito, la condivisione di oneri e responsabilità tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo rafforzerebbe sicuramente l'efficace risposta globale al cambiamento climatico. La leadership del G20 di fronte a queste immense sfide globali è cruciale. Abbiamo bisogno di un approccio orientato all'azione e inclusivo, nonché di risultati concreti. Occorre tenere conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo. Un multilateralismo efficace dovrebbe essere al centro del nostro lavoro. Poiché il G20 rappresenta l'80% del PIL globale e il 60% della popolazione mondiale, un coordinamento efficace tra di noi svolge un ruolo chiave per superare le sfide. Di recente, il G20 ha dato un grande impulso agli sforzi collettivi, in particolare nei settori del cambiamento climatico e della lotta alla pandemia. Ora, dovremmo iniziare a pensare al futuro e concentrarci sulle sfide future. Il nostro obiettivo principale è raggiungere una crescita forte, sostenibile, inclusiva ed equilibrata. Dobbiamo sviluppare politiche, azioni e linee guida per mettere in pratica le nostre parole. La Turchia continuerà a sostenere gli sforzi della Presidenza italiana in questa direzione».

Perché, secondo lei, è importante il Diplomacy Forum che si è tenuto ad Antalya? Quali risultati avete ottenuto?

«L'Antalya Diplomacy Forum mira a fornire una piattaforma internazionale per ascoltare nuove idee e approcci su diverse questioni globali. Abbiamo bisogno di un pensiero innovativo e di idee creative per trovare soluzioni ai nostri problemi globali e regionali. Inoltre, dovremmo discutere le tendenze e gli argomenti che modellano l'agenda globale. Il primo ADF si è svolto nella mia città natale, Antalya, il 18-20 giugno 2021. Antalya ha ospitato il Patara, il primo parlamento democratico del mondo, dove è iniziata la tradizione di cercare soluzioni ai problemi parlando e negoziando. Il nostro tema era Diplomazia innovativa: nuova era, nuovi approcci. Il Forum ha creato un ecosistema in cui sono stati incubati diversi approcci alla diplomazia. Le nuove idee sono ampiamente discusse. Assistiamo a opinioni diverse, il che è molto naturale. Ma credo che tutti abbiano sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione e solidarietà internazionale. L'ADF ha offerto una nuova tappa alla diplomazia per pensare al futuro e agire insieme. Durante l'ADF, abbiamo avuto due sessioni dei leader, 15 panel principali, 3 ADF Talks, 2 tavole rotonde e 3 eventi collaterali. Il Youth Forum è stato particolarmente importante. Abbiamo scambiato opinioni con studenti universitari e abbiamo imparato gli uni dagli altri. Il livello di partecipazione è stato piuttosto alto. Al forum hanno partecipato un totale di 11 capi di Stato e di governo, 45 ministri degli esteri, più di 60 rappresentanti di organizzazioni internazionali e molti ospiti turchi e stranieri del mondo degli affari e dell'accademia. Un ministro degli esteri su cinque nel mondo era ad Antalya. In molti modi, l'ADF fornirà in futuro un nuovo modello per eventi di questa portata».