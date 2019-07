Francia, ecco le regole per i ministri in vacanza: «Sempre contattabili e vicini a Parigi»

Sempre contattabili, a poche ore di distanza da Parigi: ecco le regole per i ministri francesi alla vigilia delle ferie estive che andranno da sabato 27 luglio a domenica 18 agosto. Mentre Bruno Le Maire attendeva i ministri della Finanze del G7 tra cavalli e prati in fiore, la portavoce del governo Sibeth Ndiaye ha ribadito le norme.



L'anno scorso ai ministri era stato chiesto di scegliere una destinazione lontana non più di tre ore da Parigi, l'anno prima si chiedeva loro di lasciare coordinate telefoniche o elettroniche e di scegliere una destinazione «compatibile con le rispettive responsabilità ministeriali».



In caso di crisi, ha concluso la portavoce «va da sé che i ministri devono essere disponibili a raggiungere a Parigi e il ministero di competenza nel momento in cui un tema particolare richieda la loro presenza». I ministeri comunque non chiudono mai del tutto: «la sicurezza, l'azione dello stato devono essere sempre assicurate».

