Cina, crolla una miniera: un morto e 19 minatori intrappolati. Operazioni di salvataggio in corso

Un minatore è morto e altri 19 sono ancora intrappolati nel sottosuolo dopo il crollo e l'inondazione di una miniera di carbone in Cina avvenuto oggi, secondo le autorità locali e i media ufficiali. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12:00 locali (le 6 italiane) nella prefettura autonoma tibetana di Haibei, nella provincia nordoccidentale del Qinghai, ha riferito l'ufficio provinciale per la gestione delle emergenze. Due minatori, uno dei quali è morto, sono stati portati fuori dalla miniera situata nella città di Reshui, ha detto. Sul luogo della tragedia sono al lavoro i soccorritori e i vigili del fuoco.

This video shows the rescue operations underway at a coal mine in Northwest #China’s Qinghai Province where 19 people are trapped underground. pic.twitter.com/zdbmtIzdiy

