Mike Tyson prende a pugni in viso un passaggero in aereo perché lo stava disturbando

Mike Tyson ha preso a pugni un passeggero a bordo di un aereo e lo ha lasciato insanguinato. Secondo TMZ , Tyson, 55 anni, ha avuto una rissa quando un fan "troppo eccitato", che sedeva dietro di lui, ha continuato a parlare "nel suo orecchio" dopo che la leggenda della boxe gli ha chiesto di "rilassarsi".

Apparently the guy kept annoying Mike Tyson before Mike put the paws on him #deserved pic.twitter.com/KbA4GvWTvi

— Shannon Sharpe Burner Account (@shannonsharpeee) April 21, 2022