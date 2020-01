Sea Watch, soccorsi 60 migranti al largo della Libia

«Il nostro equipaggio ha concluso un soccorso di circa 60 persone a 24 miglia dalla Libia segnalatoci da Moonbird in volo». È quanto segnala Sea Watch Italia in un tweet, aggiungendo che «poco prima Sea Watch aveva documentato l'intercettazione di 2 gommoni i cui occupanti sono stati riportati in Libia». Il salvataggio, spiega un altro tweet, è avvenuto in acque internazionali, a più di 24 miglia nautiche da Sabrata.

LEGGI ANCHE Frontex, nel 2019 -41% sbarchi via Mediterraneo centrale



🔴 Il nostro equipaggio ha concluso un soccorso di circa 60 persone a 24 miglia dalla LY segnalatoci da #Moonbird in volo. Poco prima #SeaWatch aveva documentato l’intercettazione di 2 gommoni le cui persone sono state riportate in #Libia. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/8WDij3Lj4S — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) January 9, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA