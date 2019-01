Migranti allo stremo sulla Sea Watch, pressing Ue per soluzione

Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre più critica la situazione dei migranti a bordo delle navi Sea Watch e Professor Albrecht Penck, ferme al largo vicino a Malta senza ancora l'ok allo sbarco.«Non possiamo resistere ancora a lungo, da un momento all'altro qualcuno potrebbe decidere di fare azioni autolesioniste». Giorgia Linardi, la portavoce italiana di Sea Watch, pesa le parole ma è evidente che più passano i giorni più la situazione sulla nave della Ong tedesca bloccata in alto mare con a bordo 32 migranti - ai quali si aggiungono i 17 salvati da Sea Eye e anche loro fermi al largo di Malta - rischia di degenerare ed esplodere. «Da un momento all'altro - ripete - potrebbe scatenarsi una crisi, possiamo aspettarci qualunque cosa da persone tenute in cattività da 17 giorni, con il mal di mare, dopo aver subito violenze per mesi».I 49 uomini, donne e bambini, sottolineano le due Ong, sono allo stremo. «Resistono come noi non saremo mai in grado di fare, aiutandosi le une con le altre - dice ancora Linardi - ma le condizioni meteo sono in peggioramento e molti di loro sono allo stremo delle forze». Stessa situazione sulla 'Professor Albrecht Penck', la nave di Sea Eye: acqua razionata, un solo bagno per 17 persone, niente abiti per cambiarsi e materassi per dormire. «Se continua così - conferma il capo delle operazioni a bordo Jan Ribbeck - dovremo presto chiedere a Malta il sostegnoe il rifornimento delle nostre forniture. Anche i nostri rifornimenti di carburante sono finiti». E come se non bastasse,nelle ultime 48 ore alcuni migranti hanno iniziato a rifiutare il cibo. Non un'azione di protesta, dicono i volontari delleOng, ma un gesto di estrema disperazione.«Al momento si tratta di 3 episodi singoli - spiega Linardi - Un migrante ha rifiutato di bere e mangiare per un giorno intero, siamo dovuti ricorrere ad una flebo per reidratarlo, un altro è stato senza mangiare per un giorno e mezzo. E solo grazie all'aiuto degli altri migranti siamo riusciti a convincere le persone a mangiare». Che la situazione fosse allo stremo lo aveva spiegato già ieri il medico a bordo di Sea Watch, il tedesco Frank Doerner. «La situazione diventa ogni giorno più instabile e cresce il livello di stress. La gente salvata era traumatizzata quando haraggiunto la nostra nave ed ora ogni giorno il mal di mare e le onde alte accrescono i problemi che queste persone stanno affrontando. Abbiamo bisogno di una risposta urgente».Risposta che però dall'Europa continua a non arrivare, nonostante le trattative in corso. «Ufficialmente nessuno cidice nulla, non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale e continuiamo a rimanere in alto mare. E dopo 17 giorni -sottolinea amara Linardi - già questo è un fallimento. È necessario lavorare a soluzioni ad hoc per un approcciostrutturale e non emergenziale ad un fenomeno che esiste e che è sotto gli occhi di tutti. Quanto si vuole prolungare ancora questa situazione così indegna?».«Stiamo consumando i telefoni. Ci sono stati intensi contatti anche durante il fine settimana» per trovare una soluzione in tempi veloci. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas sulla vicenda delle navi Sea Watch e Sea Eye. «Nel pomeriggio la Commissione Ue informerà gli Stati sulla situazione, durante la riunione degli ambasciatori dei 28. Il commissario Avramopoulos sollecita maggiore solidarietà degli Stati membri», ha aggiunto il portavoce. «Accogliamo con favore le parole di Papa Francesco che pubblicamente ha chiesto che si trovi una via d'uscita il prima possibile» per i migranti a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye, aggiunge il portavoce della Commissione.Proseguono dunque intensi i contatti con le cancellerie europee per trovare una soluzione rapida alla vicenda dei migranti a bordo delle due navi delle ong Sea Eye e Sea Watch. Nell'aggiornamento ai 28 ambasciatori Ue, al Coreper di oggi, i rappresentanti dell'esecutivo comunitario hanno sollecitato l'invito ai Paesi a mostrare solidarietà, ribadendo anche la necessità di mettere in piedi un meccanismo stabile, per gestire questo tipo di situazioni, in modo prevedibile. Si apprende da fonti diplomatiche europee.I migranti servono soprattutto a Salvini. «Ne ha bisogno», ha detto Roberto Saviano a Circo Massimo su radio Capital, commentando il caso di Sea Watch e Sea Eye. «Dal 22 dicembre - spiega lo scrittore - ci sono stati oltre 300 sbarchi gestiti dalla Guardia Costiera, si è fermato questo tipo di salvataggio solo perché lo hanno fatto le ong». Saviano critica poi le scelte del Movimento 5 Stelle: «Di Maio si è mosso in modo ambiguo e persino viscido. Questo suo appello a donne e bambini è una sorta di lacrima di coccodrillo. Ha un atteggiamento paraculesco. Cerca di avere indipendenza dalla Lega ma ad ogni sua dichiarazione c'è Salvini che arriva a tirargli le orecchie».«L'inferno è lasciare 49 persone al freddo nel Mediterraneo. È una follia». Lo ha detto il presidente della Pontificia accademia per la vita, mons. Vincenzo Paglia a Tv2000, commentando la vicenda dei 49 migranti in mare e l'appello di ieri del Papa all'Angelus. «Mi sento male come uomo - ha aggiunto mons. Paglia -. Papa Francesco all'Angelus ha parlato di Erode e degli abitanti di Gerusalemme che avevano paura che un bambino gli togliesse il potere. Tradotto: se per paura di perdere i voti si lasciano questi migranti in mezzo al mare si crea la stessa identica paura. E non si può neanche dire "tutti i cittadini sono come me" perché anche gli abitanti di Gerusalemme stavano con Erode». «Il problema - ha proseguito mons. Paglia a Tv2000 - è che quella dimensione umana di accoglienza soprattutto dei più deboli è un principio fondante dell'umanità. Se manca questo è una tragedia per tutti. E non mi si venga a dire che i migranti creano problemi. È ovvio che creano alcuni problemi».«Il Papa è con noi. Grazie al Vaticano e al Papa. Tutti gli umani sono uguali». Lo scrive in un tweet la ong Sea Eye.