Migranti, Sea Watch soccorre 50 persone davanti alla Libia

«Il nostro equipaggio ha da poco concluso il soccorso di 52 persone da un gommone al largo della Libia, a circa 47 miglia da Zawiya». Lo scrive in un tweetspiegando che questa mattina alle 9.53, dopo che l'aereo di ricognizione Colibri aveva avvistato l'imbarcazione, sono state informate le autorità competenti.«La cosiddetta guardia costiera libica - aggiunge in un altro tweet Sea Watch - successivamente comunicava di aver assunto il coordinamento del caso. Giunti sulla scena, priva di alcun assetto di soccorso, abbiamo proceduto al salvataggio come il diritto internazionale impone». I naufraghi sono ora a bordo della SeaWatch.