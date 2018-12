Migranti, sbarca a Malta peschereccio spagnolo che vagava nel Mediterraneo

Il governo spagnolo ha confermato quindi che il peschereccio spagnolo Nuestra Madre de Loreto, che vaga nel Mediterraneo con a bordo 11 migranti salvati da un naufragio, approderà al porto di Malta. Ieri da Buenos Aires il premier Pedro Sanchez aveva ribadito il divieto all'approdo in Spagna sottolineando che Malta è «il porto più vicino».



In merito alla vicenda del peschereccio spagnolo il governo di Madrid ribadisce che «la politica migratoria deve essere comune e tutti dobbiamo rispettare le leggi internazionali e comunitarie». Il fondatore della ong Open Arms, Oscar Camps, ha attaccato l'atteggiamento dell'esecutivo Sanchez. «Il governo ora dice a #NuestraMadreLoreto di dirigersi verso Malta. In ritardo, cattivi e senza scrupoli - attacca sul suo account Twitter - Giocano con la sicurezza di persone che sono state 10 giorni senza notizie e hanno affrontato una tempesta dura, una persona è stata evacuata da un elicottero e l'intero equipaggio ha corso un rischio molto alto».

«Sin dal primo momento, il governo si è impegnato affinché l'imbarcazione potesse raggiungere un porto sicuro e vicino», ha scritto in una nota la vice premier Carmen Calvo.