Migranti, Salvini attacca Berlino: «Paga Ong per portarli in Italia»

Venerdì 15 Settembre 2023, 12:09

Sulla questione migranti, Matteo Salvini in pressing su Giorgia Meloni e all'attacco della Germania. Per il leader della Lega la via diplomatica non basta a risolvere il problema: "Dovremo muoverci e difendere le frontiere per conto nostro", ha affermato il vicepremier che ha accusato Berlino di pagare le Ong per portare i migranti in Italia. Ripresi intanto gli sbarchi a Lampedusa, oltre 300 gli arrivi nelle ultime ore. Quasi 4.000 migranti si trovano nell'hotspot, oggi dovrebbero lasciare l'area in oltre 2.500, secondo la Croce Rossa. Sull'isola in visita la nipote di Marine Le Pen.

Migranti Lampedusa, linea dura della Lega: centri espulsioni in ogni regione e accordi con la Tunisia