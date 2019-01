Migranti, l'Onu: quelli soccorsi non devono tornare in Libia

Ultimo aggiornamento: 16:23

«Considerato l'attuale contesto, in cui prevalgono scontri violenti e diffuse violazioni dei diritti umani, i migranti e i rifugiati soccorsi non devono fare ritorno in Libia»: lo afferma in una nota l'Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) sollecitando gli Stati a «intervenire con urgenza per ristabilire misure di soccorso efficaci nel Mediterraneo aumentando le operazioni di soccorso coordinate e congiunte, ristabilendo procedure di sbarco rapide in porti sicuri, e revocando le misure che impediscono di operare alle imbarcazioni delle Ong».«L'Unhcr - si afferma in una nota - segue con crescente apprensione la situazione nel Mediterraneo dove negli ultimi giorni si sono registrati due naufragi, numerosi altri incidenti legati a operazioni di soccorso, un mercantile che ha ricondotto in Libia persone soccorse in mare, e notizie relative all'incapacità delle Guardia Costiera libica di rispondere agli incidenti avvenuti nell'area di ricerca e soccorso (Sar) di propria competenza a causa della carenza di carburante. Come riferito nel fine settimana, circa 170 persone abbiano perso la vita nei due naufragi, il primo di un'imbarcazione con 117 persone a bordo affondato al largo della Libia, il secondo nelle acque fra il Marocco e la Spagna con 53 persone imbarcate. Quest'anno 4.507 persone hanno già effettuato la traversata verso l'Europa via mare, nonostante il freddo intenso e il pericolo acuto.L'Unhcr - prosegue la nota - ritiene che gli Stati debbano intervenire con urgenza per ristabilire misure di soccorso efficaci nel Mediterraneo». «Le persone che non hanno una valida richiesta d'asilo o altre forme di protezione internazionale - precisa - dovranno essere assistite per fare ritorno in tempi brevi nei propri Paesi».«L'attuale dibattito politico sulle operazioni di soccorso in mare - insiste l'Alto commissariato per i Rifugiati - impedisce di individuare soluzioni serie al problema. Nel frattempo, in troppi continuano a perdere tragicamente la vita. I politici devono smettere di sfruttare le persone per i propri tornaconti elettorali, e trattare, invece, la questione come un'emergenza umanitaria, in cui la priorità è salvare vite umane. Ridurre il numero di arrivi - conclude l'agenzia dell' Onu - non può costituire l'unico barometro per misurare il successo della propria politica, quando le persone annegano alle porte dell'Europa».