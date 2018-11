Migranti, la ong Mediterranea: «Centoventi persone rischiano di annegare nelle acque libiche»

🔴 BREAKING



CHIEDIAMO UN INTERVENTO IMMEDIATO!#United4Med pic.twitter.com/P75qWEwGD7 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 23 novembre 2018

«Centoventi persone rischiano di annegare adesso. Abbiamo informato il centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano e su loro indicazione i libici, senza alcuna risposta. Il gommone imbarca acqua, alcune persone sono già annegate. Noi siamo a più di otto ore di navigazione». Lo scrive su twitter la ong Mediterranea riferendosi a un gommone in avaria nelle acque libiche.Il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che è a bordo della nave Jonio, ha spiegato che la ong «ha ricevuto verso le 19 un'informazione via mail dal sistema Alarm Phone», una rete non istituzionale che diffonde allarmi dalla zona Sar.«Abbiamo ricevuto una prima segnalazione attorno alle 16 - ha spiegato Fratoianni - parlava di un gommone in difficoltà e forniva delle coordinate. Le imbarcazioni Ong si sono dirette verso la zona segnalata, hanno informato il centro di coordinamento di Roma (Imrcc) e hanno tentato di contattare i libici senza avere risposta».«Alle 19 è arrivata la nuova segnalazione, è stato di nuovo contattata Roma che ha fatto delle verifiche e ha richiamato la Mare Jonio dicendo che c'era effettivamente una barca in difficoltà ma in un altro punto - spiega ancora Fratoianni -. Da Roma hanno anche detto che il gommone si trovava nei pressi delle piattaforme petrolifere e che si stava dirigendo in zona una motovedetta libica. Sia Open Arms sia Mare Jonio hanno invertito la rotta e stanno andando verso il punto indicato, dove arriveranno in piena notte».