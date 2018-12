Migranti nascosti a bordo della nave cargo minacciano equipaggio e tentano di sbarcare nel Regno Unito

Un gruppo di migranti si sono nascosti a nbordo della nave portacontainer Grande Tema , della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna. Scoperti, i quattro migranti hanno tentato di prendere il controllo della nave e dirottarla minacciando i membri dell'equipaggio. Pretendevano che la portacontainer si avvicinasse alle coste quel tanto per raggiungere a nuoto la terraferma.Le trattative con la polizia, che non considera comunque il caso come sequestro o atto di pirateria, sono ancora in corso. La nave è attualmente bloccata nell’Estuario del Tamigi. Lo riferisce Sky News.