Migranti, 27 morti a Melilla soffocati nella calca. Sanchez: «Colpa dei trafficanti di persone»

Migranti, con il passare delle ore si delinea l'orrore di quanto è successo a Melilla , la citta enclave spagnola situata in Marocco (l'altra è Ceuta situata in pratica di fronte a Gibilterra e di conseguenze meno esposta). I morti, secondo quanto riferiscono le Ong sono 27 e non 18. I migranti sono morti venerdì nella calca nel tentativo di entrare a Melilla.

"Espagne : des milliers de migrants assiègent la frontière entre le Maroc et Melilla."



Pourquoi s'obstiner à les identifier comme des migrants ? De toute évidence, ils ne sont pas des oiseaux... pic.twitter.com/35thanGMXl — Eric Archambault (@EricArchambaul7) June 25, 2022

La denuncia

La denuncia è dell'ong spagnola Caminando Fronteras, attraverso la sua portavoce Helena Maleno, e l'ong Associazione Marocchina dei diritti umani. In un comunicato, le ong hanno inoltre denunciato che ci sarebbero centinaia di feriti, sia tra i migranti sia tra gli agenti delle forze dell'ordine marocchine. Amnesty International ha espresso «grande preoccupazione» per quanto accaduto e chiede «un'indagine indipendente» sull'episodio. Secondo le autorità spagnole, dopo i fatti di ieri la notte sul confine di Melilla è stata tranquilla, riporta l'agenzia di stampa Efe.

Migranti, cosa ha detto Sanchez

Alla frontiera di Melilla tra Marocco e Spagna c'è stato «un assalto violento e organizzato» contro l'enclave iberica, responsabilità di «mafie che trafficano con esseri umani»: è quanto sostenuto dal premier spagnolo, Pedro Sánchez. «È stato un attacco all'integrità territoriale del nostro Paese», ha affermato in conferenza stampa.