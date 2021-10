Migranti, nuovo allarme: due imbarcazioni alla deriva, molti bambini a bordo. Salvini: ormai sbarca chiunque

Domenica 24 Ottobre 2021, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 13:12

Allarme migranti. Due imbarcazioni sono alla deriva nel Mediterraneo, una delle quali con molti bambini a bordo. Lo segnala Alarm Phone. Una delle imbarcazioni con 68 persone si trova in zona Sar di Malta ed è quella sulla quale sono presenti i bimbi. «Hanno problemi di motore e affrontano forti venti e mare mosso... serve un intervento urgente», scrive Alarm Phone in un tweet dicendo che si tratta di persone in fuga dalla Libia.

🆘 nella SAR di #Malta!

Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla #Libia. Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso! pic.twitter.com/Z01h1aZycX — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021

In un altro tweet si parla di 60 vite a rischio imminente nel Mediterraneo centrale: sono persone a bordo di un gommone che si sta sgonfiando e imbarca acqua. «Avvisate Lamorgese e Bruxelles che in Italia ormai sbarca chiunque», scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

Avvisate Lamorgese e Bruxelles che in Italia ormai sbarca chiunque. https://t.co/HwfQdXKW6x — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 24, 2021

