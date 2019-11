Migranti, media maltesi: patto segreto con guardia costiera libica per riportarli indietro

Ci sarebbe un patto segreto tra Malta e la guardia costiera della Libia per riportare indietro i migranti. Lo scrive il Sunday Times of Malta. Malta avrebbe negoziato un accordo segreto con la Libia per un coordinamento tra le forze armate maltesi (Afm, che includono la marina) e la controversa guardia costiera libica, che intercetterebbe i barconi dei migranti su indicazione dell'Afm prima dell'ingresso nelle acque maltesi e li riporterebbe in Libia.

La Ong Alarm Phone su Twitter denuncia un'intesa che «impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra e viola le convenzioni internazionali per i diritti umani».



Although this comes as no surprise, it is now confirmed that #Maltese authorities coordinate interceptions at sea in collaboration with #Libya. This prevents people escaping from a warzone to reach a place of safety in #Europe and violates international human rights conventions. https://t.co/blhaTT3CJ3

— Alarm Phone (@alarm_phone) November 10, 2019