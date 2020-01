​Migranti, rivolta nelle isole greche: «Portateli via, rivogliamo le nostre vite»

Proteste contro le politiche d'accoglienza dei migranti nelle isole della Grecia. A Lesbo, Samo e Chios, infatti, è stato organizzato uno sciopero generale, chiudendo i servizi pubblici, con dimostrazioni di strada programmate più avanti nel corso della giornata, per chiedere l'immediata rimozione di migliaia di migranti ospitati nei loro grandi centri di raccolta. «Rivogliamo le nostre isole, rivogliamo le nostre vite» è lo slogan principale della protesta. Nel più grande campo di Moria sull'isola di Lesbo ci sono più di 19.000 richiedenti asilo in un campo con una capacità di 2.840 persone.

