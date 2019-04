​Migranti, gommone con venti persone in difficoltà al largo della Libia: «8 dispersi». Otto persone sarebbero disperse in mare al largo della Libia. È quanto riferisce Alarm Phone, che questa mattina intorno alle 6 ha ricevuto una telefonata da un gommone in difficoltà con a bordo una ventina di persone, tra cui donne e bambini. Secondo quanto riferito dai migranti, otto persone sarebbero disperse e il gommone starebbe imbarcando acqua. Tutte le autorità, sostiene Alarm Phone, sarebbero state informate.

«È necessario un intervento urgente per salvare queste persone», è l'appello che arriva da Mediterranea Saving Human. A lanciare l'allarme è stato Alarm Phone che ha segnalato la presenza dell'imbarcazione. «Le autorità sono state avvisate già dalle sei di questa mattina».

Ultimo aggiornamento: 08:45

