Da Enac stop ai velivoli delle Ong

Velivoli da diporto sportivo. Così sono classificati il Moonbird Cirrus Sr22 e il Colibrì Mcr-4S a elica, a cui l'ENAC, applicando il regolamento che impedisce l'impiego in alto mare di aeromobili in assenza di certificazione e rispondenza agli standard di sicurezza, ha vietato di decollare dal territorio italiano per spingersi in pieno Mediterraneo.

Si tratta di due aerei, impiegati rispettivamente dalla non profit svizzera Humanitarian Pilote Initiative, che opera in collaborazione con la ong tedesca Sea-Watch e dai Pilotes Volontaires francesi. Nel primo semestre dell'anno sono decollati da Lampedusa per attività di ricognizione che porta all'avvistamento di eventuali natanti con a bordo migranti. Da un mese a questa parte le operazioni non possono essere condotte da aeroporti italiani.

«L' Enac non ha concesso l'autorizzazione ai voli Moonbird e Colibrì perché le norme nazionali, così come quelle in vigore negli altri Paesi europei, per questi aeromobili prevedono l'uso solo per le sole attività ricreative e non professionali». Così l'Ente nazionale per l'aviazione civile in merito alla vicenda di Moonbird e Colibrì, i due aerei leggeri delle ong che da quasi un mese sorvolano il Mediterraneo per avvistare i gommoni dei migranti. Nello specifico, spiega l'Ente, «il Colibrì non è un aeromobile certificato secondo standard di sicurezza noti , è in possesso di un permesso di volo speciale che non gode di un riconoscimento su base di reciprocità per condurre operazioni diverse da quelle sopra menzionate, tanto meno condotte in alto mare. Il velivolo, inoltre, è stato oggetto di modifiche significative di cui non abbiamo tracciabilità».

Le operazioni di Search And Rescue, rileva l' Enac, «sono operazioni professionali che nel nostro sistema richiedono un regime autorizzativo non compatibile, peraltro, con gli aeromobili di costruzione amatoriale. Di tutto ciò abbiamo dato informazioni al proprietario - esercente del velivolo e all'autorità francese». Il Moonbird, rileva l'Ente, «è un aereo svizzero che presenta comunque caratteristiche molto simili a quelle del Colibrì, di cui abbiamo già fornito informazioni». L' Enac precisa che l'attività dell'Ente «è finalizzata all'attuazione e al rispetto delle norme di sicurezza che regolano e disciplinano le operazioni di volo».

