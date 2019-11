Migranti, trovate 25 persone chiuse in un container frigo su un traghetto diretto nel Regno Unito

Migranti, la polizia olandese ha fatto sapere che almeno 25 persone sono state trovate stipate in un container frigo a bordo di un traghetto cargo diretto nel Regno Unito. Lo riferiscono i media britannici ed olandesi che sottolineano che al momento non si hanno dettagli delle condizioni in cui versano i 25 migranti, nè si conosce la loro nazionalità.

Il quotidiano olandese De Telegraaf scrive che il ritrovamento è stato effettuato dall'equipaggio poco dopo la partenza dell'imbarcazione.

Nou, dat KOST iedereen weer een lieve duit. En daarna duiken ze vrolijk het #asielzoekers-circus in. Gratis kost en inwoning plus zakgeld in afwachting van nieuwe poging, of rekken tot #dwangsom #kinderpardon #generaalpardon.#verstekelingen #Vlaardingenhttps://t.co/yyEQPgO9Lz — Pluk van de Petteflet ❌ (@PlukPet) 19 novembre 2019

