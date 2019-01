Migranti, morta una bimba di 4 anni: naufragio nel mar Egeo, si cercano altri dispersi

Il corpo di una bambina di quattro anni è stato recuperato dalla Guardia costiera turca intervenuta per soccorrere un gruppo di migranti a bordo di un gommone che imbarcava acqua al largo della costa turca. Fonti della sicurezza citate dall'agenzia di stampa ufficiale turca Anadolu precisano che durante l'operazione la Guardia costiera ha tratto in salvo 46 migranti all'altezza del distretto di Kusadasi, nella provincia sudoccidentale di Aydin. Non è chiaro quante persone fossero a bordo del gommone e, riferiscono i media turchi, continuano le operazioni della Guardia costiera. I migranti sarebbero iracheni e tra i superstiti ci sono donne e bambini.

Ultimo aggiornamento: 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA