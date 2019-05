Migranti, 150 su una barca in avaria in acque libiche

Un barcone in avaria con circa 150 persone a bordo rischia di affondare in acque Sar libiche. A segnalarlo al comando generale della Guardia costiera è Alarm Phone - l'associazione che ha istituito una linea telefonica per rifugiati in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo.

Sulla barca ci sarebbero anche molti bambini. La nave Mare Jonio, afferma la ong Mediterranea, si trova a circa 100 miglia, ma ha dato comunque la disponibilità a intervenire.

#Libia @alarm_phone ha segnalato a MRCC Roma barca con 150 persone a bordo, molte donne e bambini, in avaria, alla deriva e a rischio affondamento. Siamo a quasi 100 miglia e si trovano in acque libiche. Abbiamo dato comunque disponibilità a intervenire con #MareJonio. Salvateli! https://t.co/yEMsek4vvX — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 8 maggio 2019

Non riusciamo piú a metterci in contatto con la #barca. L'ultima comunicazione é stata alle 13.49h e ci hanno informato che due persone sono svenute e sono in condizioni mediche critiche. La c.d. #GuardiaCostieraLibica non reagisce piú alle nostre chiamate. #migranti — Alarm Phone (@alarm_phone) 8 maggio 2019

che- segnala ancora Mediterranea Saving Humans - sitrova in acque territoriali libiche, dove alla #MareJonio è vietato entrare. Fate presto: 150 persone, bambini, donne e uomini rischiano di affondare!». Secondo quanto riporta Alarm Phone «le autorità di Roma Tripoli sono informate. A bordo urla e panico. I migranti stanno usando vestiti per cercare di bloccare il buco. Urge soccorso immediato!».



