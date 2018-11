Midterm, chiusi i primi seggi: Senato Repubblicano avanti in Indiana

Chiudono i seggi in Indiana e Kentucky, i due primi Stati a mettere fine alla giornata elettorale. Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico Joe Donnelly con il 52,9%.

Ore 00.32 - Le prime proiezioni delle elezioni di Midterm in Kentucky per un seggio alla Camera danno in vantaggio (59,9% a 39,5%) il repubblicano Andy Barr, volto noto della politica locale, sulla dem Amy McGrath, nota per essere stata la prima donna pilota di un F18 in Iraq e Afghanistan. Il sesto distretto era uno di quelli che i dem speravano di strappare ai Gop. Donald Trump aveva vinto il Kentucky col 62% contro il 32% Hillary Clinton.

