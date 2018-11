Midterm, sorpasso dem in Florida. ​Repubblicani avanti in Indiana

Nessuna "onda blu" in America per il momento. Almeno secondo i primissimi numeri di questa lunga notte elettorale. Alla mezzanotte italiana si sono chiusi i primi seggi in Indiana e Kentucky nelle elezioni di Midterm, da più parti considerate un referendum su Donald Trump, e dai primi voti scrutinati i candidati repubblicani a Camera e Senato risultano avanti nei due Stati.

LEGGI ANCHE America al voto, il giorno più lungo di Trump: tutte le sfide chiave

LEGGI ANCHE Usa, parte la corsa per il 2002: Trump agita lo spettro brogli e si prepara a purgare il governo

Ma è poco dopo l'una, con l'inizio dei conteggi a seggi chiusi in 7 stati fra cui Florida e Georgia, che arrivano le prime indicazioni preoccupanti per i democratici, arrivati all'appuntamento elettorale convinti della possibilità di riprendersi almeno la Camera. Un risultato ancora possibile (i dem sono avanti in 14 dei 23 collegi chiave necessari a riconquistare la Camera, secondo i dati diffusi dalla Cnn) ma che per il momento non si è materializzato.

Gli exit polls hanno dimostrato che per la prima volta l'economia è scesa al terzo posto come tema importante per gli elettori. Al primo posto, l'assicurazione medica, con il 43 per cento delle risposte. Al secondo l'immigrazione, con il 23. Al terzo l'economia, con il 21.

L'assicurazione medica è stato il cavallo di battaglia dei candidati democratici. I problemi dell'immigrazione e il successo dell'economia sono stati i temi dei repubblicani. Gli exit polls indicano anche che il 56 per cento dei votanti ha detto che il Paese è "sulla strada sbagliata".

LA DIRETTA

Ore 2.14 La democratica Debbie Wasserman Schultz, l'ex presidente del partito democratico accusata di aver favorito Hillary Clinton su Bernie Sanders alle elezioni del 2016, ha vinto in Florida confermando il suo posto alla Camera. È la proiezione dei media americani.

Ore 2.13 Il democratico Beto ÒRourke, secondo le prime proiezioni, è in netto vantaggio in Texas per conquistare un seggio al Senato. Quando è stato scrutinato il 13% delle schede, ÒRourke ha il 66% contro il 33,4% di Ted Cruz.

Ore 2.10 I democratici hanno un iniziale vantaggio nelle gare chiave non solo per la Camera ma anche per il Senato e per le cariche di governatori, secondo i dati della Cnn, in base a scrutini ancora parziali.

Ore 2.06 Jennifer Wexton, 50 anni, avvocato, ha conquistato ufficialmente in Virginia il primo dei 23 seggi necessari ai dem per riconquistare la Camera. Lo riferisce la Cnn. Wexton ha battuto la repubblicana Barbara Comstock. La democratica Elizabeth Warren, papabile candidata alla presidenziali 2020, ha vinto le elezioni in Massachusetts per il Senato, secondo le proiezioni della Cnn, che vede così Warren confermata nel suo attuale ruolo di senatrice.

Ore 1.57 Alcuni candidati alle elezioni Usa hanno lanciato appelli sui social agli elettori a rimanere in fila ai seggi anche dopo l'orario di chiusura, perché chi è già in coda ha il diritto di votare. «È tuo diritto far sentire la tua voce! Se sei in fila da prima delle 19, rimani lì. Sei legalmente autorizzato a votare. Portiamolo a casa, Florida!», ha twittato il candidato democratico a governatore della Florida, Andrew Gillum. «#Restainfila finché non voti», è il tweet del senatore repubblicano dello Stato, Andrew Cuomo.

Ore 1.52 I dem sono avanti in 14 dei 23 collegi chiave necessari a riconquistare la Camera, secondo i dati diffusi dalla Cnn.

Ore 1.40 Con appena l'1% delle schede scrutinate, il repubblicano Brian Kempt è avanti 71,2% a 28,3% contro Stacey Abrams, che aspira a diventare la prima governatrice afroamericana della Georgia.

Ore 1.30 Due terzi degli interpellati negli exit polls hanno detto di voler mantenere il diritto di aborto com'è attualmente, in netto contrasto dunque con il presidente Trump e il partito repubblicano.

Ore 1.26 Sorpasso dem in Florida dove per la corsa alla poltrona di governatore Andrew Gillum passa in vantaggio col 15 dei voti scrutinati, avanti col 52,6% rispetto al 46,8% del repubblicano Ron DeSantis. Per il seggio al Senato Bill Nelson supera il repubblicano Rick Scott col 52,4% contro il 47,6%.

Ore 1.16 Se alcuni risultati stanno arrivando presto e scontati, come la conferma dei due senatori democratici Bernie Sanders in Vermont e di Tim Kaine Virginia, negli altri Stati la conta si è allungata per colpa delle file che fanno tardare la chiusura delle urne. In Indiana, uno dei seggi senatoriali più “caldi”, che il repubblicano Mike Braun spera di strappare al democratico Joe Donnelly, l’apertura dei seggi è stata estesa di un’ora,

Ore 1.10 Il falco repubblicano Ron DeSantis è avanti in Florida sul democratico Andrew Gillum per la corsa alla poltrona di governatore. In base alle prime proiezioni DeSantis ha il 52,4% e Gillum il 46,6%.

Ore 1.07 Il repubblicano Rick Scott in Florida è avanti con il 55,4% per un seggio al Senato. Il democratico Bill Nelson è al 44,6%. Scott è il governatore uscente del Sunshine State.

Ore 00.50 Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico Joe Donnelly, con il 52,9%.

Ore 00.32 Le prime proiezioni delle elezioni di Midterm in Kentucky per un seggio alla Camera danno in vantaggio (59,9% a 39,5%) il repubblicano Andy Barr, volto noto della politica locale, sulla dem Amy McGrath, nota per essere stata la prima donna pilota di un F18 in Iraq e Afghanistan. Il sesto distretto era uno di quelli che i dem speravano di strappare ai Gop. Donald Trump aveva vinto il Kentucky col 62% contro il 32% Hillary Clinton.

Il democratico Bernie Sanders, che corre come indipendente, si è aggiudicato le elezioni in Vermont per il Senato, secondo le proiezioni della Cnn, e viene così confermato.

Intanto appello in extremis di Donald Trump Jr agli elettori della Florida: «Andate a votare. Tutti i progressi che che avete compiuto finora possono sparire in un istante», ha twittato il figlio del presidente. «La posta in gioco è alta», ha aggiunto.



Ultimo aggiornamento: 02:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA