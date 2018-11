Michelle Obama e la regina Elisabetta, quella gaffe che fu dettata dalla solidarietà per le scarpe strette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK – «Due donne stanche afflitte da scarpe troppo scomode». E’ difficile vedere Michelle Obama e la regina Elisabetta in questo quadretto, eppure è proprio quello che l’ex first lady scrive nelle sue memorie. Nel libro “Becoming” uscito oggi, e oggetto di un tour di 13 giorni di presentazione nelle principali città americane e a Londra, Michelle Obama include un piccolo racconto di un fatto che nel 2009 agitò la stampa di tutto il mondo. Quando la coppia presidenziale americana andò in visita a Buckingham Palace, poco prima dell’incontro del G20, successe che lei, Michelle, passò un braccio intorno alle vita di Elisabetta, violando uno dei comandamenti dell’etichetta reale: nessuno mai può toccare la regina.Allora tutti gridarono allo scandalo per l‘atto ignorante di Michelle, e la stessa first lady si preoccupò che il viaggio del marito rimanesse sommerso dal peso di quella gaffe. Non fu così, ma comunque ora Michelle ci tiene a mettere i puntini sulle i e a spiegare come esattamente andarono le cose.La regina cominciò la conversazione, dicendo a Michelle che era «molto alta». Michelle rispose che le sue scarpe aggiungevano qualche centimetro. Al che Elisabetta «fece un gesto di frustrazione verso le sue stesse scarpe e si sfogò: ‘Questa scarpe sono scomode, no?’»A sua volta Michelle ammise alla regina che aveva i piedi «doloranti», e la regina rispose che lo erano anche i suoi. Le due donne scambiarono uno sguardo complice, e la regina «scoppiò in una bella risata».Fu in quel momento che Michelle, fece quel che le viene istintivo quando si «sente legata a una persona», e cioè «espresse i suoi sentimenti con un gesto». «Dimenticate per un momento che alle volte lei indossa una corona di diamanti, e che io ero arrivata a bordo di un aereo presidenziale: in quel momento eravamo due donne stanche, afflitte scarpe scomode».Ed ecco Michelle che allunga il braccio intorno alla vita di Elisabetta. Ed ecco lo scandalo.Senonché ora Michelle chiarisce che alla regina il gesto non dispiacque: «Oserei dire che le fece piacere, perché quando la toccai, lei mi si avvicinò ancora di più, e pose la sua mano guantata sulla mia schiena, ricambiando».Insomma: gaffe, forse, ma benvenuta. Talvolta anche le regine e le first lady si comportano come i comuni mortali. Soprattutto dopo aver passato ore in piedi strette dentro scarpe scomode.