Michel Fourniret, è morto il serial killer francese: ha rapito, violentato e ucciso nove ragazze

Il pedofilo e serial killer francese Michel Fourniret è morto in ospedale. Il Mostro delle Ardenne, uno dei maggiori criminali francesi che stava scontando 2 ergastoli per aver ucciso 9 giovani donne, di cui 5 minorenni, è morto oggi dopo essere stato ricoverato d'urgenza a Parigi all'ospedale della Pitié-Salpetrière per problemi respiratori. La salute di Fourniret era da tempo deteriorata, soffriva di Alzheimer e aveva problemi cardiaci. Con la morte si porta molti segreti nella tomba. Fourniret fu arrestato dopo aver cercato di rapire una ragazza belga nel 2003 e fu sua moglie, Monique Olivier, anche lei condannata all'ergastolo, a denunciarlo. Il serial killer, che doveva anche essere processato per altri due omicidi di cui aveva ammesso la responsabilità, fu accusato di sequestro di minori e violenza sessuale mentre la moglie è stata accusata di essere stata complice del marito.

La coppia - è stata arrestata in Belgio nel giugno 2003 quando una delle sue vittime, una ragazza di 13 anni, riuscì a fuggire dal camioncino dove era stata rinchiusa e ad avvertire la polizia. Fourniret, ricorda oggi Le Parisien, era stato condannato in passato due volte per molestie sessuali. È stato durante la seconda carcerazione, nel 1984, che ha iniziato a corrispondere con la Olivier, una donna separata madre di due bambini. I due hanno iniziato a convivere nel 1987, quando lui è stato scarcerato. L'anno successivo il compagno di cella di Forniret gli chiese aiuto per recuperare un bottino in lingotto d'oro sepolto in un cimitero a Fontenay-en-Parisis, vicino Parigi. Fourniret si tenne tutto il denaro, uccidendo la compagna del suo amico, e si comprò una magione a Satou nelle Ardenne, che gli servì come base per i suoi delitti

La confessione - Nell'estate del 2004 Fourniret ha confessato di aver rapito, stuprato e ucciso nove ragazze tra gli anni ottanta e gli anni duemila ed è stato accusato di altri 10 omicidi. Il processo a suo carico è iniziato nel marzo 2008, ed è finito il 28 maggio dello stesso anno: Fourniret è stato condannato all'ergastolo, così come la moglie senza che però non ha possibilità di richiedere la libertà condizionata per 28 anni.

Nel marzo dello scorso anno, Fourniret ha confessato l'uccisione di una bambina di 9 anni, Estelle Mouzin. Negli ultimi mesi lo stato di salute del killer, incarcerato presso il centro penitenziario di Fresnes, è peggiorato drasticamente. Fourniret è già stato ricoverato più volte nel corso dello scorso anno e lo scorso novembre era finito in terapia intensiva. Ad aprile gli avvocati di Fourniret avevano anche avanzato una richiesta di sospensione della pena. Lo scorso sabato c'è stato un peggioramento delle condizioni del serial killer che oggi sono state definite «irreversibili» dai medici, che hanno avviato il protocollo di «fine vita».

