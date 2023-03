Michael Owen in lacrime: l'ex reginetta di bellezza Jessica Whalley muore nella scuderia dell'ex giocatore

Jessica Whalley, 25 anni, ha avuto un collasso ed è morta nelle scuderie di Michael Owen. La straziante foto finale dell'ex reginetta di bellezza la mostra sorridente a sole 72 ore prima di morire. Per la ragazza non è stato possibile essere rianimata dai paramedici dopo essere collassata al Manor House Stables, nel Cheshire, dove lavorava come addetta ai trasporti. Owen, 43 anni, sarebbe scoppiato «in lacrime» martedì dopo la scioccante morte avvenuta nelle scuderie di cui è comproprietario insieme alla figlia Gemma, 19 anni.



Cosa è successo

I servizi di emergenza si sono precipitati al campo di gara dopo che la signora Whalley si è sentita male intorno alle 8.50 del mattino, ma è stata tragicamente dichiarata morta sulla scena, ha dichiarato la polizia del Cheshire. Gli agenti hanno dichiarato che la morte non è considerata sospetta e che i parenti più stretti sono stati informati. La Whalley, conosciuta dagli amici come Jess, ha rappresentato la Gran Bretagna al concorso Miss Tourism Universe nel 2019, trasmesso da MTV e tenutosi a Beirut.

È arrivata tra le dieci concorrenti finali. In una dichiarazione rilasciata mercoledì, la polizia del Cheshire ha affermato che: «Intorno alle 8.50 di oggi, martedì 28 marzo, la polizia è stata informata che una donna di 25 anni era collassata in una scuderia in Old Coach Road, Malpas. «I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e, nonostante gli sforzi di tutte le persone coinvolte, la donna è purtroppo morta sul posto. Il decesso non è considerato sospetto e i parenti più prossimi sono stati informati. Verrà preparato un fascicolo per il medico legale».



Il saluto di familiari e amici

Amici e familiari hanno reso omaggio alla giovane donna. Un amico ha postato una foto di Jessica scattata solo tre giorni prima della sua tragica morte. La mostra sorridente in un bar con un bicchiere di vino in mano. Accanto alla foto l'amico ha scritto: «È straziante sapere che Jess ha perso la vita oggi alla tenera età di 25 anni. Stava cavalcando facendo ciò che amava. Abbiamo passato tanti bei momenti lavorando a Dubai. Che riposi in pace».